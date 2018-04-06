الدمام 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واساختتمت وحدة مصادر التعلم بمكتب التعليم بشرق الدمام أمس الاول، دورة تدريبية بعنوان "الواقع المعزز للتقنية في التعليم"، على مدى يومين شارك فيها 17 أمينًا من أمناء مصادر التعلم في قطاع شرق الدمام، وذلك بمقر ثانوية الملك عبدالله بالدمام.وأوضح مشرف مصادر التعلم بمكتب التعليم بشرق الدمام جبرين الجبرين، أن الدورة تهدف إلى تعريف المتدربين بأهمية استخدام التقنية في التعليم والاطلاع على برامج الواقع المعزز للتقنيه واستخداماتها في التعليم، مشيراً إلى أن تفعيل التقنية من شأنه أن يساعد أمين مصادر التعلم في آداء مهامه بيسر وسهولة ويمكنه من العمل على الخطة الفصلية وتنفيذها .// انتهى //19:15ت م