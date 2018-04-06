الطائف 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأهدى رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بالطائف عضو اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ عطا الله بن مسفر الجعيد، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ, مجموعة من كتب ومطبوعات النادي ذات العلاقة بسوق عكاظ وتاريخ الطائف وتراثه العمراني ومرافقه السياحية والتاريخية، وذلك بحضور معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني والمشرف العام على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبدالرحمن العاصم.جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا الإشرافية لسوق عكاظ يوم أمس بمقر جامعة الطائف.// انتهى //19:16ت م