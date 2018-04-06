الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واستصدر المنتخب السعودي لألعاب القوى ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة السادسة عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي للشباب التي انطلقت منافساتها أمس في الكويت .وحقق الأخضر 9 ميداليات متنوعة "3 ذهبيات ، 4 فضيات ، برونزيتان" في اليوم الأول للبطولة التي يشارك فيها 280 لاعباً يمثلون 6 دول خليجية على ميدان ومضمار الاتحاد الكويتي لألعاب القوى في منطقة كيفان.وجاءت الميداليات الذهبية السعودية الاولى عن طريق ‏الواثب علي الناصري في منافسات القفز بالزانه بعد أن قفز لإرتفاع 4.80 م ، ونال العداء عبدالله السبيعي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 400م بعد أن أنهى السباق بزمن 49.22 ثانية ، وأضاف الواثب راشد جابر الميدالية الذهبية الثالثة في منافسات الوثب الطويل بعد أن قفز لمسافة 7.12م .وجاءت الميداليات الفضية عن طريق الواثب أحمد الياسين في منافسات القفز بالزانة بارتفاع 4.40 م ، العداء أحمد آدم في سباق 100م بزمن 10.76 ثانية، العداء باقر آل جمعة في سباق 110م حواجز بزمن 14.65 ثانية، والرامي عبدالمجيد السبيعي في منافسات رمي الرمح بعد أن رمى لمسافة 53.82م.وأحرز الميداليات البرونزية ‏الرامي علي المبارك في منافسات دفع الكرة الحديدية بعد أن رمى لمسافة 15.21 م والعداء عبده مرزوق في سباق 100م بزمن 10.79 ثانية.// انتهى //19:35ت م