رفحاء 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسنظم المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بمحافظة رفحاء " حياة " معرضاً دعوياً مصغراً لتوزيع المواد الدعوية للجاليات بعد صلاة الجمعة في جامع الأميرة سارة بالمحافظة.ويأتي هذا المعرض ضمن مشروع الجولات الدعوية الذي ينفذه قسم الجاليات ويسعى المكتب من خلاله إلى إيصال الرسالة الإسلامية عبر الدعوة المباشرة وزيارة الأماكن العامة، وعبر توزيع الكتيبات والمنشورات المصرح بها، بالإضافة إلى المطويات في المساجد بلغات مختلفة تعرف بالدين الإسلامي الصحيح ونشر مفاهيمه الكاملة الوسطية.// انتهى //19:47ت م