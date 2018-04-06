الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسحقق الجواد "مشهور الخالدية" العائد لمربط عذبه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز انتصاره الأول في سجلّه السباقي بفوزه في شوط بري بارود الثاني لمسافة 2000 متر على مضمار تولوز بفرنسا.وجاء تحقيق الجواد للمركز الأول في الشوط بدمن 2.14.70 دقيقة، وبفارق أكثر من 6 أطوال عن الجواد "ايقران" العائد للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني الذي حلّ بالمركز الثاني، فيما حقق الجواد "الأدميرال "العائد لفايز العويط، المركز الثالث.// انتهى //19:49ت م