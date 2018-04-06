الطائف 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسحضر معالي محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية بالمحافظة الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، بحضور الفعاليات المصاحبة لمهرجان ورد الطائف الـ 14، والمقامة في المنطقة التاريخية بوسط المدينة.واطلع الميموني على الفعاليات والبرامج التي شملت مشاركات للأسر المنتجة، والحرفيين والحرفيات من خلال تقديم الصناعات التقليدية والأعمال اليدوية، ومسرح للمسابقات الثقافية والترويحية للأسرة والطفل، إضافة إلى مشاركة للسيارات المعدلة، والدرجات النارية، ومعرض للإدارات الحكومية شركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالإضافة إلى "مركاز العمدة".كما افتتح معاليه مبنى روشانة الديوان الحضاري التراثي بالمنطقة التاريخية، وتجول بالموقع حيث قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي بن ناصر آل زايد شرحاً مفصلاً لمحافظ الطائف عن الفعاليات التي تشرف عليها الهيئة بالمنطقة التاريخية، مشيداً بدور الشركاء الفاعل في دعم الفعاليات السياحية في مدينة الورد كافة.يذكر أن الفعاليات والمناشط السياحية المصاحبة لمهرجان الورد الطائفي تستمر 10 أيام في داخل المنطقة التاريخية.// انتهى //19:52ت م