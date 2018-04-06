بريدة 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسينطلق كرنفال السيارات التراثية والكلاسيكية بمنطقة القصيم "كلاسيك القصيم" ، في نسخته الثانية ، الخميس المقبل ، بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة، بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بالقصيم.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالقصيم رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان إبراهيم بن علي المشيقح ، أن إقامة المهرجان أتت وفقاً لتوجيه سمو أمير القصيم صاحب الفكرة في نسخته الأولى والتي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة ، وتوجيهه - حفظه الله - باعتماد إقامته سنوياً ، وإضافته في روزنامة الفعاليات السياحية بالمنطقة ، بالإضافة إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان التي شارك فيها أكثر من 300 سيارة تراثية وكلاسيكية لملاك من داخل المملكة ودول الخليج .وأكد أن المهرجان في نسخته الثانية فرصة لتعزيز التقاء ملاك السيارات النادرة والقديمة لاستعراض سياراتهم من داخل المملكة وخارجها ،مبيناً أنه سيشهد الكثير من الترتيبات الجديدة التي ستكون بمشيئة الله إضافة فريدة للمهرجان والمنطقة.// انتهى //20:47ت م