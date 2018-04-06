عام / قوات الاحتلال تستهدف المسعفين والصحفيين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة
الجمعة 1439/7/20 هـ الموافق 2018/04/06 م واس
غزة 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واس
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددًا من المسعفين والصحفيين الفلسطينيين خلال المواجهات الدائرة على حدود قطاع غزة .
وأفادت مصادر فلسطينية في غزة ، إن عدد من المسعفين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بعد استهداف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف شرق مدينة رفح بقنابل الغاز المسيل للدموع .
وقالت مصادر طبية إن سبعة مسعفين على الأقل أصيبوا بحالات اختناق بعد استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بالغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع الطواقم الطبية من نقل المصابين إلى المستشفيات .
كما منعت قوات الاحتلال المتواجدة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة الصحفيين من العمل، وطالبتهم من خلال مكبرات الصوت الابتعاد عن منطقة المواجهات .
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20:48ت م