غزة 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددًا من المسعفين والصحفيين الفلسطينيين خلال المواجهات الدائرة على حدود قطاع غزة .وأفادت مصادر فلسطينية في غزة ، إن عدد من المسعفين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بعد استهداف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف شرق مدينة رفح بقنابل الغاز المسيل للدموع .وقالت مصادر طبية إن سبعة مسعفين على الأقل أصيبوا بحالات اختناق بعد استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بالغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع الطواقم الطبية من نقل المصابين إلى المستشفيات .كما منعت قوات الاحتلال المتواجدة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة الصحفيين من العمل، وطالبتهم من خلال مكبرات الصوت الابتعاد عن منطقة المواجهات .// انتهى //20:48ت م