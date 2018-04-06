الرباط 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واساستقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة أمس بمقر السفارة في الرباط، أعضاء الوفد السعودي المشارك في الملتقى السعودي المغربي الأول للفن التشكيلي الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء في الفترة ما بين 4 و 7 ابريل الجاري تحت شعار "تواصل ورؤى" .وقدمت رئيسة الوفد كريمة المسيري لمعالي السفير شروحات حول الملتقى والدور الذي يلعبه في تطوير العلاقات الثقافية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية .// انتهى //20:48ت م