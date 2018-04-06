غزة 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واساستشهد اليوم فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شرق مدينة غزة .وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان : إن فتى يبلغ من العمر 16 عامًا استشهد برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة، ما يرفع عدد شهداء "جمعة الكوتشوك" اليوم إلى ثلاثة ، إضافة إلى شهيد رابع ارتقى صباح اليوم متاثرًا بجروح بليغة أصيب بها يوم الجمعة الماضي .// انتهى //20:49ت م