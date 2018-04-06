تونس 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واسأقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية اليوم ، حفل افتتاح النسخة الثانية من بطولة الأخوة العربية الدبلوماسية بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية المشاركة وعدد من الرياضيين والإعلاميين .وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي في كلمته الافتتاحية عن سعادته بتجدد هذه التجربة الرياضية الهادفة إلى توطيد العلاقات بين منسوبي البعثات الدبلوماسية العربية وتوثيق أواصر التعارف والتعاون بين البلدان والشعوب العربية الشقيقة ، معربًا عن شكره للجهات الداعمة والمشاركة في البطولة .وأعلن السفير العلي أن هذه الدورة ستقام تحت شعار " التضامن مع الشعب الفلسطيني " وذلك تعبيرًا عن مساندة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الذي يتعرض له حتى ينال حقوقه المشروعة .من جانبه ، رحب رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس الدكتور عبداللطيف عبيد بتجدد الدورة الرياضية الدبلوماسية التي تمثل مبادرة قيمة تحسب لسفارة المملكة بتونس ، معربًا عن ترحيب مركز جامعة الدول العربية بتونس بهذه المبادرة الرياضية ودعمه لها لما لها من أبعاد تهدف إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية العربية والتعارف بين الدبلوماسيين العرب وتدعيم الأخوة العربية .وفي ختام الحفل ، تم سحب القرعة للفرق المتنافسة في البطولة البالغ عددها 12 فريقًا حيث تم توزيعها على أربع مجموعات لتنطلق أولى المباريات يوم 3 مايو القادم وتتواصل إلى يوم الأحد الـ 13 من الشهر نفسه .يذكر أن الفرق المشاركة في الدورة تضم السعودية وتونس ومصر والمغرب والجزائر وفلسطين وليبيا والسودان والعراق ، إلى جانب فريق مشترك من سفارتي الكويت والبحرين وآخر من اتحاد إذاعات الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب ، فضلًا عن المنتخب الضيف الذي تمثله سفارات الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى تونس .// انتهى //20:50ت م