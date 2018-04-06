تبوك 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسشاركت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك أمس ، في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الطبية لعام 2018 م الذي نظمه مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك تحت عنوان الأخصائيون الاجتماعيون ( قادة - مدافعون - أبطال ) .وهدف الاحتفاء إلى تعريف المجتمع بالدور الذي يقوم به قسم الخدمات الاجتماعية من مساندة إنسانية للمرضى وأسرهم والتعامل مع الحالات الخاصة ومتابعة المرضى الذي يسهم في إنجاح واكتمال خطة العلاج وتحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي .وتمثلت مشاركة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بإقامة معرض تضمن عرض مرئي ومسموع عن أنشطة الجمعية والفعاليات التي قامت بها خلال الفترة الماضية , كما استعراض بعض المشاريع والمبادرات الجديدة التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها بإذن الله لتفتح أفاقها أمام المؤسسات الداعمة ورجال الأعمال لدعمها لشق مسيرتها التنموية في مجالها الصحي وتقديم خدماتها للمستفيدين من الجمعية .// انتهى //20:54ت م