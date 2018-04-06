وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة على موقف المملكة الثابت من دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، التي تعد السبب الرئيس للنزاع في اليمن منذ احتلالها العاصمة صنعاء وما نتج عن ذلك من أزمة إنسانية، مشيراً إلى أن دول التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن قد أطلقت مؤخراً الخطة الإنسانية الشاملة لمساعدة الشعب اليمني بمبلغ 1.5 مليار دولار.وشدد الدكتور الرسي على أن المملكة تطالب المؤتمر بموقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية التابعة لإيران التي تواصل اعتداءها على المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، ما يعد خرقاً للقرارات الدولية ومنها القرار رقم 2216، مشيراً إلى أن تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن أثبت دخول صواريخ ومعدات عسكرية إيرانية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، خاصة الصواريخ الباليستية التي استهدفت عدداً من مدن المملكة بما فيها مكة المكرمة والعاصمة الرياض، وبلغ عددها 106 صاروخ.وأوضح أن المملكة تولي اهتماماً لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية، مشيراً إلى أن المملكة قامت بدعم الدول الفقيرة عن طريق الصندوق السعودي في أكثر من (68) بلداً من دول الحركة، وقدمت أكثر من 35 بليون دولار تشمل مساعدات إنمائية ومساعدات إنسانية، كما قامت بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية حيث بلغ مقدار تلك المساعدات مليار ومائتي مليون دولار استفادت منه 27 دولة من دول هذه الحركة، خلال العامين الماضيين.وقال الدكتور الرسي إن حكومة المملكة تدعم العملية السياسية على أساس القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007م للتوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية، معرباً عن تقدير المملكة لجهود مملكة المغرب المتسمة بالجدية لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.ودعا وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة دول الحركة إلى تعزيز التضامن بينها، وتفعيل دورها على الساحة الدولية للتعامل مع المستجدات لمستقبل أفضل يدعم فرص السلام والأمن والوفاق الدولي في كافة المجالات لجميع الشعوب.يذكر أن المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز يعقد بمشاركة 120 دولة بجانب 17 دولة و10 منظمة دولية مشاركة فيها بصفة مراقب وافتتحه فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.// انتهى //21:01ت م