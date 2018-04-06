باكو 20 رجب 1439هـ الموافق 6 أبريل 2018م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي في مدينة باكو اليوم، وكيل وزارة الخارجية في جمهورية العراق السفير شورش خالد سعيد، رئيس وفد العراق المشارك في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز، وذلك على هامش المؤتمر.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:02ت م