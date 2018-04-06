عام / وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة يلتقي وكيل وزارة الخارجية العراقي
الجمعة 1439/7/20 هـ الموافق 2018/04/06 م واس
باكو 20 رجب 1439هـ الموافق 6 أبريل 2018م واس
التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي في مدينة باكو اليوم، وكيل وزارة الخارجية في جمهورية العراق السفير شورش خالد سعيد، رئيس وفد العراق المشارك في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز، وذلك على هامش المؤتمر.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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21:02ت م