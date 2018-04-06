الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسيسعى فريق الهلال إلى تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم فيما يطمح الأهلي لتأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة من المسابقة عندما يلتقيان غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة في قمة لقاءات الجولة 25 من المسابقة .وأشعل فارق النقطة بين المتصدر الهلال 52 نقطة والوصيف الأهلي المنافسة التي انحصرت بينهما منذ أكثر من جولة ليكون لقاء الغد الفرصة الأخيرة للأهلي إذا ما أراد المنافسة على اللقب الذي سيكون قريباً منه في حال تغلبه على الهلال ، كونه سيستضيف في الجولة الأخيرة نظيره أحد ، فيما سيستضيف الهلال نظيره الفتح .ورغم أفضلية الهلال بالنقاط إلى أنه يعاني على المستوى الفني ، كونه خرج من بطولة دوري أبطال آسيا قبل جولة من ختام الدور الأول بدون تحقيق أي فوز حتى الآن ، في ظل عدم استقراره الفني بإقالة المدرب الأرجنتيني دياز والاستعانة بمواطنه مدرب الفريق الأولمبي خوان براون، إضافة إلى تعثره في الجولات الأخيرة من الدوري وإهداره للعديد من النقاط وهو الأمر الذي استغله الأهلي بامتياز وتمكن من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة بعد أن كان أكثر من 5 نقاط ، عطفاً على ما قدمه من مستوى مميز في الفترة الماضية وانعكس ذلك على مشاركته الآسيوية بتصدره مجموعته وضمانه التأهل إلى الدور الثاني قبل جولة من ختام الدور الأول في ظل تواجد أكثر من 9 لاعبين دوليين في قائمته واستقراره الفني تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف الذي يقود الفريق بثبات حتى الآن.// انتهى //21:04ت م