تبوك 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسانطلقت أمس فعاليات دوري كرة السلة الدعوي للجالية الفلبينية على مستوى منطقة تبوك في نسخته التاسعة بمشاركة 135 لاعبٍاً يمثلون 9 فرق من مختلف منسوبي الشركات بمنطقة تبوك بحضور مدير إدارة توعية الجاليات بتعاوني تبوك الشيخ محمد الشنقيطي وجمهور غفير من مختلف الجاليات ومن محبي كرة السلة .ويهدف هذا الدوري إلى ربط الجالية الفلبينية فيما بينهم، وتعريفهم بالإسلام ونشر الدين الإسلامي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة وتصحيح بعض الأخطاء التي قد يقع فيها البعض, بالإضافة إلى تعزيز القيم الإسلامية والاجتماعية والثقافية لدى الجاليات وربطهم بأنشطة وبرامج المكتب المتنوعة تفعيلاً لدور المكاتب الدعوية في إيصال رسالتها السامية تجاه الجاليات الوافدة.يذكر أن هذا الدوري ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك بالتعاون مع متوسطة ابن دريد ويستمر لمدة شهر ونصف ، ويتضمن إلقاء العديد من الكلمات والمحاضرات الدعوية المقدمة من عدد من المشايخ والدعاة وإقامة المسابقات الثقافية والبرامج التوعوية التي تحفز غير المسلمين للدخول في الإسلام سواء من اللاعبين أو الضيوف .// انتهى//21:07ت م