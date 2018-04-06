إسلام آباد 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واساتفقت باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية لاسيما التدريب العسكري وإجراء تمارين عسكرية مشتركة إضافة إلى تعزيز تبادل الوفود رفيعة المستوى لمناقشة الأمور الدفاعية بشكل شامل ومنتظم.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير ونظيره الروسي الجنرال سيرغي شويغو على هامش مؤتمر الأمن الدولي 2018 الذي يعقد حالياً في موسكو.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وروسيا وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض القضايا الدولية والإقليمية بما فيها الأمن في أفغانستان.وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إزاء التعاون بين البلدين خاصة في مجال الدفاع والأمن، كما أعربا عن قلقهما إزاء تنامي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان واستخدام أموال المخدرات لتمويل الإرهاب.// انتهى //21:08ت م