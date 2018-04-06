الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسيتأهب منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي لكرة القدم لملاقاة نظيره منتخب العراق للشرطة يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار زيارة المنتخب العراقي للمملكة بدعوة من الاتحاد الرياضي السعودي للأمن الداخلي لتعزيز علاقة التعاون المشترك بين المنتخبين .وأكملت الأمانة العامة للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي جميع الترتيبات الخاصة بمباراة منتخبي المملكة والعراق .وأكد الأمين العام للاتحاد العقيد سلطان بن سعيد الودعاني أن اللجان المكلفة بالمهام التنظيمية والفنية والإدارية والإعلامية واللوجستية لهذه المباراة المرتقبة تعمل بشكل يومي على الإعداد والتحضير الأمثل لهذه المناسبة وإظهارها بالصورة المشرفة للرياضة السعودية ، مبيناً أن بعثة منتخب العراق للشرطة ستصل إلى مدينة الرياض غداً قادمةً من المدينة المنورة .وقال : "سيقام بعد غدٍ الأحد المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبين في فندق ماريوت لتسليط الضوء على المباراة، التي ستكون متاحة لجميع الجماهير الرياضية مجاناً، حيث تم تخصيص سيارتين للسحب عليهما بالإضافة إلى عدة جوائز مقدمة للجماهير، داعيا كافة الجماهير الرياضية لحضور المباراة التي سيصاحبها فعاليات ترفيهية متنوعة تقدمها الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية للجماهير والعوائل".وأوضح الودعاني بأن قائمة لاعبي المنتخبين السعودي والعراقي تضم عدة أسماء من نجوم كرة القدم في البلدين الشقيقين، فيما يواصل منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي لكرة القدم تدريباته اليومية في معسكره القائم بمدينة الرياض بقيادة المدرب الوطني بندر الجعيثن.// انتهى //21:12ت م