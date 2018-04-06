عرعر 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية مثاني الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعرعر , أمس ، دورة تدريبية بعنوان " بالقرآن نربي " للمعلمين والمعلمات في حلقات الجمعية ، وذلك بقاعة المسابقات والتدريب بالجمعية.وتهدف الدورة التي قدمها الدكتور عبدالله عواد الرويلي إلى إعداد المعلمين والمعلمات إعدادات تربويًا ونفسيًا للوصول للنتائج المميزة في الحلقات القرآنية، والارتقاء بمستوى تحفيظ القرآن الكريم تعليميًا وتربويًا.وفي نهاية الدورة ألقى مدير الجمعية بدر بن طاهر العنزي ، كلمةً شكر فيها مدرب الدورة والحضور من المعلمين والمعلمات، وحثهم على التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتطوير العملية التعليمية في المجمعات القرآنية والدور النسائية.// انتهى //21:17ت م