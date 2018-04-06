الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسهطلت يوم أمس أمطار متوسطة على محافظة شقراء والمراكز التابعة لها جرى على إثرها أودية الريمة بشقراء, وغويمض شمال شقراء ، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة ثادق والمراكز التابعة لها ( رغبة ، ومشاش السهول ، والصفرات ، ورويضة السهول ، والبير ، ورويغب ) سال على إثرها شعيب رويغب وروضة نورة ،كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة الغاط والمراكز التابعة لها ، فيما هطلت فجر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة مرات سالت على إثرها الأودية والشعاب .وهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة المجمعة وعلى مراكز ( جلال ، وروضة سدير ، والحائر ، وتمير ، والشعب ، والخيس ، والعمار ، والرويضة), سالت على إثرها أودية ( المشقر , والكلبي , ووشي , وجوي ) , كما ارتوت روضة حطابة وروضة المزيرعة وامتلأ سد مركز وشي .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:24ت م