تبوك 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي أن بلاغاً ورد عند الساعة الثامنة من مساء أمس مفاده احتجاز باص نقل جماعي في وادي حاكه على طريق المعظم .وبين أنه جرى على الفور انتقال الفرق والمهام اللازمة للموقع التي كانت متمركزه على نفس الطريق ، حيث اتضح عند الوصول وجود باص عالق في السيل يوجد به 27 راكباً من الجنسية الآسيوية ، وتم مباشرة الحالة من قبل فرق الدفاع المدني وإخراج الباص من السيل ، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.وأشار بديوي إلى أن تعليمات الدفاع المدني تؤكد دائماً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من تجمعات المياه ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار , متمنياً السلامة للجميع.// انتهى //21:38ت م