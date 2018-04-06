تبوك 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 ابريل 2018م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الجودة الشاملة بالبرنامج الوزاري " التقويم الذاتي المؤسسي "رادار" الذي نفذته الإدارة العامة للجودة الشاملة بالوزارة على مدى يومين عبر برنامج " لقاء" .وأوضح مدير إدارة الجودة الشاملة خلف الشمري أن البرنامج استهدف منسوبي ومنسوبات إدارة الجودة الشاملة بجميع مناطق المملكة , مشيراً إلى أنه تناول عدة محاور منها شرح أدلة التقويم الذاتي المؤسسي وتوضيح آلية العمل في أدواته مع إدراج أمثلة توضيحية لتعميق الفهم لطريقة التطبيق .// انتهى //21:47ت م