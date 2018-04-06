عام / تعليم تبوك يشارك في البرنامج الوزاري التقويم الذاتي " رادار"
الجمعة 1439/7/20 هـ الموافق 2018/04/06 م واس
تبوك 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 ابريل 2018م واس
شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الجودة الشاملة بالبرنامج الوزاري " التقويم الذاتي المؤسسي "رادار" الذي نفذته الإدارة العامة للجودة الشاملة بالوزارة على مدى يومين عبر برنامج " لقاء" .
وأوضح مدير إدارة الجودة الشاملة خلف الشمري أن البرنامج استهدف منسوبي ومنسوبات إدارة الجودة الشاملة بجميع مناطق المملكة , مشيراً إلى أنه تناول عدة محاور منها شرح أدلة التقويم الذاتي المؤسسي وتوضيح آلية العمل في أدواته مع إدراج أمثلة توضيحية لتعميق الفهم لطريقة التطبيق .
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