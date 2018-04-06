عدن 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية وتغطية احتياجات المرافق الصحية في كافة محافظات اليمن.وأكد فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المركز سيقوم بتغطية احتياجات المرافق الصحية بنفس الضوابط والحيادية التي تمت خلال العام الماضي 2017م، وهو ما يؤكد أن انشطة المركز الإغاثية وصلت إلى عموم المحافظات اليمنية وفقاً للمعايير المتعارف عليها في العمل الإغاثي والإنساني عالمياً.وأثنى الوزير اليمني، على دعم وجهود المملكة العربية السعودية في إنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف، ودعمها السخي لخطة الاستجابة بمبلغ 500 مليون دولار، ومساندتها للحكومة الشرعية، ووقوفها الإنساني إلى جانب الشعب اليمني في المجالات كافة.// انتهى //22:00ت م