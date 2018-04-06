إسلام آباد 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسرفضت باكستان صحة المزاعم الأفغانية بشأن انتهاك قواتها المجال الجوي الأفغاني وتنفيذها غارات داخل الأراضي الأفغانية.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن الاتهامات الموجهة إلى باكستان في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن القوات الباكستانية نفّذت عمليات ضد عناصر إرهابية في منطقة "باجور" المحاذية للحدود مع أفغانستان ولكنها لم تنتهك الأجواء ولا سيادة الأراضي الأفغانية.وبيّن أنه يجري التنسيق حول مثل هذه العمليات على الحدود المشتركة بين مديري العمليات العسكرية في الجيشين الباكستاني والأفغاني.وأضاف البيان أن القوات الباكستانية تحارب العناصر الإرهابية التي تشن هجمات على باكستان من داخل أفغانستان، ويجب على السلطات الأفغانية التركيز على اتخاذ إجراءات فعالة ضد المجموعات الإرهابية المتمركزة داخل الأراضي الأفغانية ومنعها من استهداف المدنيين والقوات الأمنية في باكستان.وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون الثنائي بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب بدلاً من توجيه الاتهامات.// انتهى //22:01ت م