الطوال 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واستبدأ يوم غد دورة الشيخ منصور بن بهلول المدخلي - رحمه الله - العلمية الثالثة التي ينظمها مركز الدعوة والإرشاد بمركز الموسم بمحاضرة تحت عنوان "فضل العلم ومنزلة أهله" يلقيها محمد بن منصور المدخلي وذلك بالجامع الوزاري بالموسم.وأوضح مدير مركز الدعوة والإرشاد بمركز الموسم حسن بن يحيى محنشي أن الدورة تتضمن العديد من المحاضرات والأنشطة والدروس العلمية المصاحبة ، مفيداً أن الدورة تأتي ضمن النشاطات والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.//انتهى//22:09ت م