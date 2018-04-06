سان فرانسيسكو 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم على التقنيات المتقدمة في قطاعات الطيران والدفاع الجوي وتقنيات الصواريخ واتصالات الأقمار الصناعية في شركة لوكهيد مارتن.جاء ذلك خلال زيارته لمقر الشركة في وادي السليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية حيث كان في استقبال سموه رئيس الشركة ومديرها التنفيذي السيدة / مارلين هيوستن وفريق الادارة العليا في الشركة.وأطلع سموه على منظومة الدفاع الجوي THAAD عالية التقنية التي تتفاوض المملكة على شرائها وتوطين تقنياتها.وتضمن العرض خطط الشركة لإقامة مركز أبحاث وتطوير في المملكة بالتعاون مع جامعة كاوست. كما تم عرض نظام القيادة والسيطرة والاتصالات الذي سيتم نقل تقنياته وتوطينه بالكامل في المملكة.وشاهد سمو ولي العهد الأقمار الصناعية العالية الكفاءة والمبتكرة التي يجري بناؤها لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعربسات وهي الأولى من نوعها والاكثر دقة وكفاءة، الأمر الذي سيعزز قدرات المملكة في التقنيات الفضائية، كما التقى بالمهندسين السعوديين الشباب الذين عملوا جنباً إلى جنب مع مهندسي لوكهيد مارتن لنقل وتوطين تقنية بناء وتصنيع الأقمار الصناعية واجراء الاختبارات الوظيفية والبيئية، والجهود المبذولة لبناء صناعة فضائية مستقبلية في المملكة العربية السعودية وزيادة الفرص الاقتصادية وإيجاد فرص العمل في جميع أنحاء المملكة.وسيوفر القمر السعودي للاتصالات الأول قدرات عالية ومتقدمة للنطاق العريض (Ka-Band) بما يؤمن للقطاعات العسكرية والأمنية والمدنية شبكة فضائية للاتصالات المرئية والإنترنت والهاتف الاتصالات الامنة، تشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. ومن المقرر تسليم هذه الأقمار في نهاية هذا العام.// يتبع //22:11ت م