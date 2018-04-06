وأجتمع سموه بالسيدة هيوستن وناقش خطط الشركة لتوطين الصناعات الدفاعية ونقل التقنية الى المملكة حيث أكدت السيدة هيوستن دعمها لتحقيق طموحات ورؤية المملكة لتوطين الصناعات الدفاعية والتزام لوكهيد مارتن لتحقيق ذلك.وفي ختام الزيارة وقع سمو ولي العهد على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي قبل اطلاقة ليحلق في الفضاء بعبارة "فوق هام السحب".رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.// انتهى //22:12ت م