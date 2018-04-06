حائل 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واستوج مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني أمس منتخب تعليم "صبيا " بطلاً لبطولة التعليم 2018 لكرة القدم للمرحلة الثانوية التي استضافها تعليم حائل خلال الفترة من ١5-19 رجب ١٤٣٩هـ بمشاركة ثمان إدارات تعليمية هي (حائل والإحساء والمدينة المنورة والجوف والرياض وجدة والطائف وصبيا) على ملعب مجمع الملاعب الرياضية بتعليم حائل بحضور مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود، ومستشار وكيل الوزارة محمد الشائع، ورئيس الاتحاد الرياضي المدرسي علي الشعيلان، ومدير إدارة النشاط الرياضي بوزارة التعليم عبدالعزيز الخريجي، ومدير تعليم "صبيا " الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، وعدد من مديري ورؤساء الإدارة ومندوبي الإدارات الحكومية بالمنطقة .وأكد الدكتور الثويني خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أهمية النشاط الرياضي في مدارس التعليم والتي تسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي بالمنطقة وإذكاء روح المنافسة بين طلاب التعليم العام واكتشاف المواهب الرياضية بين الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز الجوانب الصحية لدى النشء والبيئة المدرسية، من خلال إقامة المسابقات المدرسية.ونوه الدكتور الثويني بما توليه الدولة - حفظها الله - لهذا النشاط من رعاية واهتمام , مشيداً بمستوى المنتخبات المشاركة , مقدماً شكره لكافة اللجان المنظمة على نجاح البطولة والتهنئة لمنتخب تعليم صبيا على تحقيق البطولة .وكان منتخب تعليم "صبيا " قد تغلب على منتخب تعليم "الرياض" بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية بدون أهداف .وبعد نهاية اللقاء كرم مدير تعليم حائل حكام المباراة النهائية، وتوج منتخب تعليم "صبيا " بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما سلم الميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني منتخب تعليم "الرياض"، وسلم الميداليات البرونزية لصاحب المركز الثالث منتخب تعليم "الإحساء" كما شمل التكريم الجهات الحكومية المشاركة .// انتهى //22:19ت م