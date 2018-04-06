غزة 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، إلى ثمانية شهداء.كما أصيب مئات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لعشرات حالات الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات المتواصلة في قطاع غزة.// انتهى //23:04ت م