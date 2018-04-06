تونس 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأجرى جيش البحر التونسي تمرين مشترك مع نظيره الفرنسي استمر خمسة أيام بعرض السواحل الشمالية التونسية، بمشاركة وحدات بحرية مدعومة بمروحية وفريق من الطلائع وباخرة عسكرية وطائرة استطلاع بحري.وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أنه تم خلال التمرين الذي يأتي في إطار التعاون العسكري التونسي الفرنسي التدرب على آليات التنسيق في مواجهة الأعمال غير المشروعة في البحر والبحث والإنقاذ.// انتهى //23:10ت م