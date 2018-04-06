القاهرة 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأدان الأزهر بأقسى العبارات، استمرار قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرات العودة الكبرى التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني اليوم، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.وانتقد الأزهر، في بيان له اليوم، الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن فشل المجتمع الدولي ومؤسساته في إدانة المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، ضد المتظاهرين السلميين وفر غطاءً للكيان الصهيوني كي يواصل جرائمه.ويجدد الأزهر التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.// انتهى //23:10ت م