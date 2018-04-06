فرسان 20 رجب 1439هـ الموافق 06 أبريل 2018م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير المنطقة ، مساء اليوم ، حفل مهرجان " الحريد " الثقافي السنوي الخامس عشر ، بشاطئ الغدير في جزيرة فرسان .وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم دشن سموه ووضع حجر الأساس لباقة من المشروعات التنموية بالمحافظة وجزرها والقرى التابعة لها بأكثر من 77 مليون ريال تنوعت ما بين مشروعات بلدية وصحية ومشروعات تابعة لوزارة الإسكان.بعدها ألقى محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي ، كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، مبرزاً ما شهده ويشهده أرخبيل فرسان من نهضة تنموية شاملة وما تتميز به الجزر من مقومات سياحية واقتصادية وأثرية إلى جانب ما وهبها الخالق جلت قدرته من طبيعة جاذبة للسياحة.عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة . ثم كرم سموه المشاركين والداعمين لمهرجان الحريد وأعضاء اللجان العاملة في المهرجان.كما تسلم سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.بعد ذلك شاهد سموه والحضور أوبريت بعنوان " دار الشمم "، ثم أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل ، وعلى إثرها غادر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مقر الحفل مودعاً بالحفاوة والتكريم.// انتهى //23:24ت م