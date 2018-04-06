الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واستستضيف محافظة جدة غداً منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة أبطال الهواة للدراجات الهوائية 2018 ، بتنظيم مجموعة دراجتي السعودية ، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية والاتحاد السعودي للدراجات ومركز الملك سلمان للشباب ، وعدد من الجمعيات الخيرية .ويتنافس على لقب الجولة الثالثة أكثر من 350 دراجاً من داخل المملكة وعدد من الدول الخليجية والعربية والأجنبية ، حيث ستكون انطلاقة السباق الذي تبلغ مسافته 60 كيلو متراً في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً من أمام البوابة رقم 2 لمدينة الملك عبدالله الرياضية .// انتهى //23:42ت م