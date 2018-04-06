القدس المحتلة 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأصيب 21 فلسطينياً، مساء اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقهما تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و12 بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، و3 إصابات بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.// انتهى //23:43ت م