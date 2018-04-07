الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسضمن فريق القادسية البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه الكبير على أحد 4-1 الْيَوْمَ ضمن الجولة 25 للمسابقة .وأنهى القادسية الشوط الأول من المباراة التي جمعته مع أحد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بالتقدم بهدفين دون رد سجلها بيسمارك فيريرا وهارون كمارا عند الدقيقتين 23, 31 .وفِي الشوط الثاني قلص هشام الصيفي النتيجة لأحد من ركلة جزاء عند الدقيقة 55 ، ليعود بيسمارك ويوسع الفارق مجدداً عند الدقيقة 66 من ركلة جزاء واختتم هارون كمارا أهداف القادسية عند الدقيقة 72 .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر ، فيما تجمد رصيد أحد عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير وسيشارك رسمياً في مباريات ملحق هبوط والصعود مع الرائد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة ، بعد تعادله 3-3 مع الفيحاء.وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة تعادل الفيحاء و الرائد 3-3 ، اذ سجل للفيحاء أسبريا "هدفين "عند الدقيقتين 40 ،78 وروني فرنانديز عند الدقيقة 48 ، فيما سجل أهداف الرائد محمود عبدالرازق عند الدقيقة 48 وصالح الشهري "هدفين "عند الدقيقتين 70 ، 75 ليرتفع رصيد الفيحاء إلى 33 نقطة .// انتهى //00:12ت م