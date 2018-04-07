رياضي / الدوري السعودي : القادسية يضمن البقاء .. والرائد وأحد يخوضان الملحق
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واس
ضمن فريق القادسية البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه الكبير على أحد 4-1 الْيَوْمَ ضمن الجولة 25 للمسابقة .
وأنهى القادسية الشوط الأول من المباراة التي جمعته مع أحد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بالتقدم بهدفين دون رد سجلها بيسمارك فيريرا وهارون كمارا عند الدقيقتين 23, 31 .
وفِي الشوط الثاني قلص هشام الصيفي النتيجة لأحد من ركلة جزاء عند الدقيقة 55 ، ليعود بيسمارك ويوسع الفارق مجدداً عند الدقيقة 66 من ركلة جزاء واختتم هارون كمارا أهداف القادسية عند الدقيقة 72 .
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر ، فيما تجمد رصيد أحد عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير وسيشارك رسمياً في مباريات ملحق هبوط والصعود مع الرائد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة ، بعد تعادله 3-3 مع الفيحاء.
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة تعادل الفيحاء و الرائد 3-3 ، اذ سجل للفيحاء أسبريا "هدفين "عند الدقيقتين 40 ،78 وروني فرنانديز عند الدقيقة 48 ، فيما سجل أهداف الرائد محمود عبدالرازق عند الدقيقة 48 وصالح الشهري "هدفين "عند الدقيقتين 70 ، 75 ليرتفع رصيد الفيحاء إلى 33 نقطة .
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