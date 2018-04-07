الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واستغلب فريق الاتحاد على نظيره الاتفاق 4-2 في اللقاء الذي جمعهما الْيَوْمَ على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 25 للدوري السعودي المحترفين لكرة القدم .وسجل للاتحاد ربيع سفياني "هدفين "عند الدقيقتين 44، 72 وفهد الأنصاري وجمال باجندوح عند الدقيقتين 57 ،65، فيما سجل هدفي الاتفاق فخر الدين بن يوسف ولاعب الاتحاد ياسين حمزة بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقتين 83 ، و 95 ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 33 متساوياً مع الاتفاق "التاسع "ومتقدماً عليه بفارق الأهداف محتلاً المركز الثامن .وفِي بريدة وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية قلب التعاون خسارته من ضيفه الشباب بهدف إلى فوز 2-1 ، ليتقدم مؤقتاً إلى المركز الخامس برصيد 34 نقطة ، وتجمد رصيد الشباب عند 30 نقطة وتراجع للمركز العاشر .وتقدم الشباب عن طريق سعد الأمير عند الدقيقة 16 وعادل جفين البيشي النتيجة للتعاون عند الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة ، وفِي الشوط الثاني سجل عبدالمجيد الرويلي هدف الفوز للتعاون عند الدقيقة 59 من ركلة جزاء.// انتهى //00:26ت م