سكاكا 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بضرورة تضافر جهود الأمانة والدفاع المدني والطرق وغيرها من الجهات ذات العلاقة في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والاستمرار في إزالة تجمعات مياه الأمطار والأضرار والعوائق التي حدثت عقب هطول أمطار الخير والبركة مساء اليوم .كما ‏وجه سمو أمير منطقة الجوف بتحديد النقاط الحرجة في الشوارع و الأحياء والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها .ويأتي هذا التوجيه ضمن متابعة سموه للحالة المطرية على أداء الجهات ذات العلاقة والمستوى المقدم من قبلها عن كثب ، والتوجيه المباشر من قبل سموه .// انتهى //00:58ت م