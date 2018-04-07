الأحساء 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واساستقبل فريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء أمس، وفدي جمعية سواعد بالدمام وجمعية حركية بالرياض، وذلك للمشاركة في فعاليات "رحلة عطاء الأحساء" في نسختها الثانية.وأوضح مدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري أن الرحلة تهدف إلى التعريف بواحة الأحساء المبدعة ونموذجها المشرّف في تحقيق الوصول والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة المرافق السياحية بما يلبي احتياجاتهم، مشيراً الى أن إقامة مثل هذه البرامج من شأنه حث مختلف المؤسسات للسعي وراء تهيئة البيئة العمرانية بأنظمة الوصول الشامل وفق الكود السعودي المعتمد من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في عملية دمج هذه الفئة في المجتمع، مبيناً أن ذلك سينعكس إيجاباً على تشجيع السياحة الداخلية لما لهذه المنطقة من مكانة مرموقة في أوساط الناس يقصدها الداخل والخارج .من جهته أشار مدير العلاقات العامة والإعلام عبد الرؤوف الخوفي الى أن الرحلة التي تعد أحد النماذج الحية لتعزيز مفهوم الدمج المجتمعي والتمكين تشتمل على العديد من الفقرات المقسمة على مدى ثلاثة أيام أبرزها، زيارة جبل القارة، ونادي الفتح الرياضي، وشاطئ العقير، ومدينة جواثا السياحية، ومتنزه الملك عبد الله البيئي.// انتهى //01:15ت م