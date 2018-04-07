سان فرانسيسكو 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، معالي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون بانيتا.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.// انتهى //01:46ت م