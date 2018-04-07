تونس 20 رجب 1439هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واساشتبكت تشكيلة عسكرية تونسية مع عناصر إرهابية بمرتفعات جبال محافظة الكاف شمال غرب البلاد .وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم , أن الوحدات العسكرية البرية والجوية تواصل حاليًا تمشيط المنطقة وتعقب العناصر الإرهابية الفارة ، لافتًا النظر إلى أنه تم خلال العملية حجز مخزن لسلاح كلاشنيكوف به ذخيرة ولغم أرضي يدوي الصنع، ومعدات مختلفة لصناعة الألغام وحربة ومنظارين نهارية وحقائب تحتوي على أغراض مختلفة، وكمية كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة .// انتهى //03:13ت م