الصحف السعودية
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018م
أمر سام بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة
الدفاع الجوي السعودي يدمّر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران
التدخلات الإيرانية.. تهديدٌ للأمن العربي
الملك سلمان وأبناؤه وفريقه نزيهون تمامًا والكل يعلم ذلك في المملكة
ولي العهد يتحدث لـ«التايم» الأميركية: نرسـم اقتـصـادنـا بـنـاء عـلى مكــامـن القــوة لـدينــا
الأمير محمد بن سلمان بحث توطين التكنولوجيا وتدريب الشباب السعودي وتعزيز التعاون في الأمن السيبراني
ولي العهد يلتقي كبار المستثمرين في سان فرانسيسكو ووزير الدفاع الأميركي الأسبق
«فوق هام السحب».. توقيع ولي العهد على آخر قطعة للقمر السعودي للاتصالات
المملكة لدول عدم الانحياز: عدم الاكتراث بالشرعية الدولية يهدد الأمن العالمي
الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
معارك عنيفة تُرهق الميليشيات في جبهات القتال
اليمن.. جرائم الخونة لن تسقط بالتقادم
حل البرلمان الماليزي قبــل انتـهـاء ولايــته
ثلاثية أنقرة.. رسم مستقبل سورية بغياب السوريين
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