الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018مأمر سام بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافةالدفاع الجوي السعودي يدمّر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجرانالتدخلات الإيرانية.. تهديدٌ للأمن العربيالملك سلمان وأبناؤه وفريقه نزيهون تمامًا والكل يعلم ذلك في المملكةولي العهد يتحدث لـ«التايم» الأميركية: نرسـم اقتـصـادنـا بـنـاء عـلى مكــامـن القــوة لـدينــاالأمير محمد بن سلمان بحث توطين التكنولوجيا وتدريب الشباب السعودي وتعزيز التعاون في الأمن السيبرانيولي العهد يلتقي كبار المستثمرين في سان فرانسيسكو ووزير الدفاع الأميركي الأسبق«فوق هام السحب».. توقيع ولي العهد على آخر قطعة للقمر السعودي للاتصالاتالمملكة لدول عدم الانحياز: عدم الاكتراث بالشرعية الدولية يهدد الأمن العالميالربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالميةمعارك عنيفة تُرهق الميليشيات في جبهات القتالاليمن.. جرائم الخونة لن تسقط بالتقادمحل البرلمان الماليزي قبــل انتـهـاء ولايــتهثلاثية أنقرة.. رسم مستقبل سورية بغياب السوريين// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت