وكتبت صحيفة "اليوم" ( مناضلو الشعارات ولقاء الأمير ) إذ قالت: من أهم الميزات الكارزمية في شخصية سمو ولي العهد أنه يذهب إلى غاياته مباشرة، أنه لا يستخدم اللغة أو المفردات التي لا تعبر عن مراده، إنه يقول ما يفعل، ويفعل ما يقول، وهذا الصنف النموذجي من القيادات، والنادر الوجود، غالبا ما تكون طموحاته أكبر من حجم قضايا زمنه، وبالتالي فهو يتعامل مع تلك القضايا بعدما يُجردها من أحمال العواطف، والشعارات، والقصائد؛ ليعالجها بالموضوعية التي تستحقها، والتي هي الطريق الوحيد إلى الحلول في نهاية الأمر؛ لأنها تفض الاشتباك ما بينها وبين الأحلام لتربطها بالواقع، ولا شيء غير الواقع.وواصلت : الأمير محمد بن سلمان تحدث في لقائه الأخير في الولايات المتحدة مع الصحافي جيفري غولدبيرغ من مجلة «ذا أتلانتيك» عن جملة من العناوين الرئيسية التي تشغل اهتمام المنطقة والعالم، وقد أجاب سموه بمنتهى الوضوح والشفافية عما يؤمن به تجاه تلك القضايا ابتداء من دور إيران التخريبي وثالوث الشر كما أسماه في اختطاف الدين لأغراض سياسية، وغزو العالم تحت طائلة الأحلام التي تمنيهم بقيام دولة الخلافة، كما تحدث عن رؤية المملكة جهة تمكين المرأة، إلى جانب القضية الفلسطينية والتي لم يزد فيما قاله فيها عما جاء في مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002م، والتي تنص على انسحاب الإسرائيليين إلى ما قبل حدود يونيو 67م، لكن سموه وبشخصيته الفريدة التي تقرأ الحقائق بعيدا عما علق بها من الشعارات أجاب بطريقته، وقال: إنه من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا بسلام، وإن كان قد أبدى قلقه حيال ما يجري في القدس، وأشار إلى أنه ليست لدينا عداوة مع اليهود كأمة، لكن ولأنه لم يستخدم الخطاب النضالي العتيد الذي يقول بأننا سنرميهم في البحر، والذي ضلل الأمة على مدى أكثر من سبعة عقود، وأزم فكرة الحوار بين الطرفين، وجعل التفاوض عبارة عن جملة من الأفخاخ، مما جعلنا ندور في حلقة مفرغة، لهذا هب مناضلو الشعارات، الذين (سقوا فلسطين أحلاما ملونة، وأطعموها سخيف القول والخطبا)، ليحملوا سمو الأمير كل نكبات ونكسات هذه القضية، وهو الذي ربما لم يولد إلا بعد أكثر من أربعة عقود على حدوثها، رغم أنه أسس بمنطقه هذا أول ركائز الحوار الذي سيؤدي حتما إلى الحل.// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت