الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واستعقد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم غد الأحد ورش العمل التأسيسية لكراسي البحث المعتمدة حديثا بالجامعة وهي: كرسي أبحاث أمراض القلب والشرايين لدي النساء، كرسي أبحاث كلية العلوم للمحافظة علي البيئة من التلوث، كرسي أبحاث أدب الطفل، كرسي الشيخ محمد بن راشد آل زنان لأبحاث العمل التطوعي.ويعدّ عقد الورش التأسيسية إيذاناً بالتدشين الرسمي لهذه الكراسي والبدء بالعمل بها، بحضور وكيلات الجامعة وممولي كراسي البحث والمهتمين.الجديد بالذكر أن الكراسي البحثية قد أقرت بجلسة مجلس كراسي البحث بالجامعة كونها تتفق مع الأولويات البحثية للجامعة والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تتناول موضوعات تطبيقية ذات أثر اجتماعي واقتصادي كبير، وبحاجة إلى المزيد من إجراء البحوث الرصينة ذات المصداقية العالية، لتحويل نتائجها إلى نواتج فعلية قابلة للتطبيق تخدم الإنسانية بشكل عام، وتسهم في بناء غد مشرق لأبناء المملكة العربية السعودية، كما يذكر أن كرسي أبحاث أدب الطفل تم تمويله عن طريق المركز السعودي البريطاني للتعليم والتطوير وكرسي أبحاث العمل التطوعي تم تمويله عن طريق محمد بن راشد آل زنان.//انتهى//06:12ت م