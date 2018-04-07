نيويورك 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجتمع الدولي إلى الانضمام للجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتعزيز التزامها بضمان حصول جميع الناس في كل مكان على الخدمات الصحية التي يحتاجونها.جاءت هذه الدعوة ضمن رسالة وجهها الأمين العام إلى المجتمع الدولي بمناسبة يوم الصحة العالمي وذلك بالتزامن مع إطلاق منظمة الصحة العالمية حملتها الصحية العالمية الشاملة التي تدعو دول العالم كافة للوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في إطار وثيقة الأمم المتحدة المعنية بأهداف التنمية المستدامة سنة 2015 م إلى جانب الالتزام باتخاذ خطوات عملية فاعلة تهدف إلى تحسين صحة جميع الناس أينما كانوا.ولفت أنطونيو غوتيريس النظر إلى الإنجازات الصحية العديدة التي تحققت حول العالم منذ إنشاء هذه المنظمة بما في ذلك زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 23 عامًا عالميًا والقضاء على الجدري وقرب اختفاء شلل الأطفال، غير أنه أعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار معاناة الكثير من الناس جراء افتقارهم وعدم وصولهم إلى الخدمات الصحية الحيوية في جميع أنحاء العالم.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن حملة منظمة الصحة العالمية تتزامن مع مرور 70 عامًا على تأسيسها على أساس مبدأ أن "التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان".// انتهى //07:36ت م