باريس 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأعربت فرنسا الجمعة عن إدانتها للهجوم الذي استهدف معسكر البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في "أجيلهوك" شمال شرق مالي والذي أسفر عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام ( تشاديان ) وإصابة عشرة آخرين.وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن فرنسا تقدم تعازيها إلى أقرباء الضحايا وإلى السلطات التشادية والأمم المتحدة وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما تؤكد ضرورة محاكمة المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة، وتذكر بإمكانية فرض عقوبات دولية عليهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2374 لعام 2017 م.واختتم البيان بأن فرنسا تعيد تأكيد دعمها لدور البعثة الأممية في تحقيق الاستقرار في مالي و في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي تتألف حاليًا من 13 ألف عسكري و1900 شرطي.// انتهى //08:03ت م