الأحساء 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واستفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي أمس الاول، عدداً من المنشآت الحيوية التابعة لإدارة خدمات المياه بمحافظة الأحساء.واطلع على المشاريع التطويرية المستقبلية في المحافظة ومنها تطوير محطات المعالجة ورفع القدرة الاستيعابية لها لربط عدد من الأحياء الجديدة القائمة والمستقبلية والارتقاء بالخدمة البيئية المقدمة لها إضافة لاستغلال المياه المعالجة ثلاثياً في تغذية شبكة المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية التي تشرف عليها مؤسسة الري.وأكد المهندس محمد موكلي حرص الوزارة على تذليل العقبات التي من شأنها رفع مستوى تحسين الجودة في مياه الشرب ورفع مؤشرات الأداء و أعمال الفوترة والكفاء في المنظومة.// انتهى //08:54ت م