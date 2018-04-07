باماكو 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسقتل جندي نيجري في قوة حفظ السلام إثر هجوم مسلح على مدينة غاو كبرى مدن شمال مالي .وأوضحت بعثة الأمم المتحدة بمالي في بيان لها أن مسلحان مجهولان فتحا النار على آلية للبعثة, ما أدى إلى وفاة الجندي, الذي تأثر بجروحه خلال نقله إلى المستشفى.وأشارت البعثة في بيان إلى أن عدد جنودها الذين قتلوا في أعمال عدائية في مالي تجاوز المئة.// انتهى //09:06ت م