غزة 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واساستشهد فلسطينيين أحدهما صحفي، متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها أمس خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد حمزة عبد العال (20عاما) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس شرق البريج وسط القطاع، وكذلك الصحفي ياسر مرتجى متأثرًا بجروحه التي أصيب بها شرق خان يونس جنوب القطاع، خلال تغطيته المواجهات شرق مدينة خان يونس.وباستشهاد عبد العال ومرتجى، يرتفع عدد شهداء "جمعة الكاوتشوك" إلى 10 شهداء، إضافة إلى إصابة 1354 آخرين منهم 491 بالرصاص الحي والمتفجر بينهم 33 جريحاً بحالة خطيرة.// انتهى //09:25ت م