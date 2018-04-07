عدن 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأثنى وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبد الرقيب فتح، على ‏دعم وجهود المملكة العربية السعودية في إنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي نظمته الأمم ‏المتحدة في جنيف.‏وثمن الوزير فتح دعم المملكة السخي لخطة الاستجابة بمبلغ 500 مليون دولار، ومساندتها ‏للحكومة الشرعية ووقوفها الإنساني الى جانب الشعب اليمني في المجالات كافة.‏وأشاد المسوؤل اليمني، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتغطية ‏احتياجات المرافق الصحية في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء بـ900 ألف لتر من ‏المشتقات النفطية عبر برنامج الأغذية العالمي.‏وقال فتح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إن المركز سيقوم بتغطية احتياجات المرافق ‏الصحية بنفس الضوابط والحيادية التي تمت خلال العام الماضي 2017م، وهو ما يؤكد أن ‏انشطته المركز الاغاثية وصلت الى عموم المحافظات اليمنية وفقا للمعايير المتعارف عليها ‏في العمل الاغاثي والإنساني عالمياَ.‏// انتهى //10:41ت م