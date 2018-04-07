عام / الحكومة اليمنية تثني على دعم المملكة وجهودها في إنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
عدن 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واس
أثنى وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبد الرقيب فتح، على دعم وجهود المملكة العربية السعودية في إنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف.
وثمن الوزير فتح دعم المملكة السخي لخطة الاستجابة بمبلغ 500 مليون دولار، ومساندتها للحكومة الشرعية ووقوفها الإنساني الى جانب الشعب اليمني في المجالات كافة.
وأشاد المسوؤل اليمني، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتغطية احتياجات المرافق الصحية في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء بـ900 ألف لتر من المشتقات النفطية عبر برنامج الأغذية العالمي.
وقال فتح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إن المركز سيقوم بتغطية احتياجات المرافق الصحية بنفس الضوابط والحيادية التي تمت خلال العام الماضي 2017م، وهو ما يؤكد أن انشطته المركز الاغاثية وصلت الى عموم المحافظات اليمنية وفقا للمعايير المتعارف عليها في العمل الاغاثي والإنساني عالمياَ.
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