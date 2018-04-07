رام الله 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأشارت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إلى أدانة الرئاسة الفلسطينية بشدة عمليات القتل والقمع، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الهبة الجماهيرية الشعبية السلمية، التي أدت إلى سقوط ثمانية شهداء ومئات الجرحى في قطاع غزة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء، يوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، إلى ثمانية شهداء، فيما أصيب أكثر من ألف مواطن آخرين في جمعة "الكاوتشوك" على حدود القطاع.وأولت اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن مخرجات مؤتمر دول حركة عدم الانحياز، أكدت جميعها ومن خلال الوثيقة الختامية، وإعلان باكو، وإعلان فلسطين، دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وضرورة استمرار العمل وفق مبادئ حركة عدم الانحياز.ونشرت إدانة الأزهر الشريف بأقسى العبارات، استمرار قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات السلمية التي نظمها أبناء شعبنا الفلسطيني، اليوم الجمعة، ما أسفر عن ارتقاء ثمانية شهداء، إضافة لأكثر من ألف مصاب.ورصدت، قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.// انتهى //10:41ت م